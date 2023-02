Bilfinger, weltweit tätiger Dienstleister für Industrieunternehmen, hat im Geschäftsjahr 2022 seine prognostizierten Jahresziele erreicht und befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Das hat der Konzern mit Hauptsitz Mannheim, der in der Metropolregion Rhein-Neckar 956 Mitarbeiter hat, davon knapp 500 in der Pfalz, am Dienstag bei der Vorlage seiner vorläufigen Jahreszahlen bekanntgegeben.

750 Stellen werden abgebaut

Zugleich baut Bilfinger bis Ende 2023 als Teil eines Effizienzsteigerungsprogramms weltweit 750 Stellen in der Verwaltung ab. Wie viele davon die Hauptverwaltung in Mannheim und die deutschen Standorte betreffen, ließ Bilfinger-Chef Thomas Schulz am Dienstag offen. Es seien nicht nur Verwaltungsstellen in Deutschland betroffen, sondern auch international, betonte Schulz.

Weltweit hat Bilfinger 30.309 Mitarbeiter, in Deutschland sind es 6333. In der Zentrale in der Mannheimer Oskar-Meixner-Straße sind es 230.

Bilfinger hat seinen Umsatz im Jahr 2022 um 14 Prozent auf 4,31 Milliarden Euro gesteigert. Auch der Auftragseingang hat sich um 14 Prozent erhöht – auf 4,62 Milliarden Euro. Ein besonders starkes viertes Quartal habe dem Konzern „gegen Ende des Jahres Rückenwind“ gegeben, sagte Finanzchef Matti Jäkel am Dienstag.

Als Umsatzziel gibt der Konzern, der deutlich profitabler werden will und positiv auf 2023 blickt, für das laufende Jahr eine Spanne zwischen 4,3 und 4,6 Milliarden Euro aus.

Gewinn gesteigert

Das um Sondereinflüsse – insbesondere die 62 Millionen Euro Aufwendungen für das Effizienzprogramm, zum Beispiel für Abfindungen, – bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) belief sich auf 140 Millionen Euro (2021: 137 Millionen Euro). Mit dem Effizienzprogramm soll der Gewinn mittel- und langfristig deutlich gesteigert werden.

Hier geht es zum ausführlichen Text über die Lage beim Industriedienstleister Bilfinger.