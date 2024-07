Viele Sportlerinnen und Sportler schwören auf ein Nickerchen oder auch den erquickenden Sekundenschlaf, mitunter auch kurz vorm Wettkampf. Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl hat sich ein besonderes Örtchen für ihren Schlummer ausgesucht: Die Doppel-Olympiasiegerin von Tokio 2021, auch dieses Jahr eine Medaillenfavoritin, verlegte in Paris ihre kurze Ruhepause in die Hängematte und in den provisorischen Stall ihres Ausnahmepferdes Dalera. Die Stute, die die 38-Jährige in ihrem Heimatstall im bayerischen Aubenhausen über viele Jahre selbst ausbildete und die sie als ihre „beste Freundin“ bezeichnet, scheint über den Schlaf ihrer Reiterin zu wachen. Das Foto stellte Jessica von Bredow-Werndl auf ihre Facebook-Seite – und nun auch der RHEINPFALZ zur Verfügung. „So viel Liebe für diese spezielle Seele“, betitelte sie in den Sozialen Medien das Bild. Im Dressurviereck vor der imposanten Kulisse von Schloss Versailles ist das Paar am Mittwochnachmittag erstmals zu sehen. Im Grand Prix geht es um die Qualifikation für die Medaillenentscheidungen am Samstag (Mannschaft) und Sonntag (Einzel).