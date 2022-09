Vor neun Jahren nahm Ali Tuncer an der Fernsehshow „The Biggest Loser“ teil, die heute „Leben leicht gemacht“ heißt. Am Montag starb der 40-Jährige Medienberichten zufolge in der Türkei an Herzversagen. Sein Tod sei „überraschend“ gewesen, heißt es. Der Kandidat aus Sinzig hatte während des TV-Wettbewerbs 120 Kilogramm abgenommen, sein Leben komplett verändert und versuchte anschließend als Ernährungs- und Fitnesscoach andere Menschen ebenfalls zu einem gesünderen Leben zu motivieren.