Es war ein Fall, der auch überregional für Schlagzeilen sorgte: Vor fünf Jahren wurde ein Kleinkind bei einem Handgemenge im Waldschwimmbad Eisenberg verletzt. Jetzt hat sich deshalb ein aus dem Leinigerland stammender Mann vor dem Amtsgericht in Rockenhausen verantworten müssen. Dort beteuerte er: Er habe zwar eine Bierflasche in der Hand gehabt, mit ihr aber auf niemanden eingeschlagen und schon gar nicht auf ein Kind gezielt. Sie sei ihm vielmehr aus der Hand geschlagen worden und dann wohl – das habe er nicht gesehen – auf das Kind geprallt. Was dessen Mutter dazu sagte und wie das Gericht am Ende entschieden hat, steht im ausführlichen Bericht.