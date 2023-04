Das Spiel der Dritten Liga zwischen dem FSV Zwickau und Rot-Weiss Essen ist am Sonntag in der Halbzeit beim Stand von 1:1 abgebrochen worden. Schiedsrichter Nicolas Winter (Hagenbach) war beim Gang in die Kabine von einem aufgebrachten Fan Bier ins Gesicht geschüttet worden. Winter kam nach der Halbzeitpause nicht mehr aus der Kabine und brach das Spiel ab. Rücksprache mit den Verantwortlichen der Vereine soll es nicht gegeben haben. Dem MDR sagte Zwickaus Vorstandssprecher Frank Fischer, er werde sich bei Winter umgehend für den Vorfall entschuldigen. Laut einem Bericht des Senders hatte Essens Sportchef Christian Flüthmann Kontakt zum Schiedsrichter. Dieser habe den Abbruch mit Selbstschutz begründet.