Zu einer Sperrung der Bienwald B9 kam es am Donnerstagabend zwischen 18.33 und 22.40 Uhr. Grund war ein brennender Lkw. Ein Verkehrsteilnehmer hat bei der Polizeiinspektion Wörth mitgeteilt, dass auf der B9 im Bienwald zwischen dem Grenzübergang zu Frankreich und der Einmündung nach Neulauterburg ein Lkw-Transporter brennen würde. Die Feuerwehren aus Büchelberg, Wörth, Kandel und Schaidt waren im Einsatz und hatten beim Eintreffen der Polizei den Brand bereits gelöscht. Nach Angaben des Fahrers entzündete sich die Bremse am Lkw-Auflieger. Der Auflieger war nicht mehr fahrbereit und musste entladen und abgeschleppt werden. Die B 9 wurde in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei und der Autobahnmeisterei Kandel wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten bis 22.40 Uhr gesperrt. Die Schadenshöhe ist noch nicht ermittelt, teilt die Polizei mit.