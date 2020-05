Die wegen der Corona-Pandemie kurz nach ihrer Eröffnung geschlossene Biennale für aktuelle Fotografie 2020 in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg öffnet dieser Tage wieder ihre Türen und verlängert die sechs Ausstellungen unter dem Titel „The Lives and Loves of Images“ zugleich um mehrere Wochen. Eine Übersicht der Wiedereröffnungs-Termine und verlängerten Laufzeiten findet sich unter www.biennalefotografie.de.