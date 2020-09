Die niederländische Fotohistorikerin Iris Sikking wird Kuratorin der nächsten Biennale der aktuellen Fotografie in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg. Sie findet vom 19. März bis 22. Mai 2022 in Ausstellungshäusern der drei Städte statt. Sikking, Jahrgang 1968, hat in den vergangen 15 Jahren zahlreiche internationale Projekt verwirklicht. Unter anderem war sie Chefkuratorin des Krakauer Photomonth Festivals. Für die Biennale plant sie Aktionen vom „DJing“, dem „In-Bewegung-Setzen von Menschen“ bis zur Installation von Räumen. Sabine Schirra, Vorstandsvorsitzende der Biennale, würdigte sie als überzeugende „Teamplayerin“ mit umfangreicher Festivalerfahrung.