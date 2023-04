Pioniergeist aus der Pfalz

Unter Beteiligung von zwei ausgewanderten Wissenschaftlern aus Lustadt und Neustadt hat das US-Unternehmen Dalan Animal Health den nach eigenen Angaben ersten Impfstoff für Bienen weltweit entwickelt. Wie er funktioniert und was sich der Hersteller davon erhofft.

Zahl der Straftaten steigt

Wieder mehr Straftaten registrierten die Polizeiinspektionen in Germersheim und Wörth in ihren Bezirken: 7240 Straftaten wurden in den Inspektionen angezeigt – ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 452 Taten.

B10-Ausbau ist und bleibt Zankapfel

Am Donnerstag prallen Welten aufeinander. In Annweiler wollen Gegner und Befürworter des B10-Ausbaus für ihre jeweilige Sichtweise demonstrieren. Und auch die Meinungen in der Redaktion sind geteilt.

Reptilium verkauft Tiny Houses

Bisher gab’s die Mini-Häuser in dem Reptilien- und Wüstenzoo in Landau nur zum Mieten, jetzt hat sich der Betreiber ein zweites Standbein mit dem Verkauf aufgebaut.

Förster klagen über illegale Trails

Der Bau „wilder“ Mountainbike-Strecken im Pfälzerwald hat wieder zugenommen. Ohne Rücksicht auf die Natur werde in den Revieren gebaut.