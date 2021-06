US-Präsident Joe Biden plant auf seiner bevorstehenden Europareise keinen Stopp in Deutschland. Das teilte ein Beamter der US-Regierung am Dienstag auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Biden bricht am Mittwoch auf. Er reist zunächst zum G-7-Gipfel nach Großbritannien. Im Anschluss stehen am Montag der Nato-Gipfel in Brüssel sowie am 16. Juni ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Genf an.

US-Präsidenten haben in der Vergangenheit auf Auslandsreisen auch ohne einen offiziellen Termin in der Bundesrepublik einen Zwischenstopp auf der US-Airbase in Ramstein gemacht. So besuchte Donald Trump Ende 2018 auf der Rückreise aus dem Irak die in der Westpfalz stationierten amerikanischen Soldaten.

Ob Biden auf seiner Europareise auch Gespräche im direkten Gegenüber mit Bundeskanzlerin Angela Merkel führen wird, konnte der US-Beamte „zum jetzigen Zeitpunkt“ nicht sagen. Er schien es aber anzudeuten: „Beide planen, den G-7- und den Nato-Gipfel zu besuchen.“

Auf die Frage, ob Berichte zutreffen, dass Merkel und Biden in der jüngeren Vergangenheit über Russland telefoniert haben, sagte der Beamte, dies sei sein Kenntnisstand. Über Details gab er keine Auskunft. „Der Präsident und die Kanzlerin haben über eine weite Palette von Themen gesprochen, wie auch die Außenminister (Antony) Blinken und (Heiko) Maas.“ Alle Austausche seien konstruktiv und produktiv gewesen, sagte der US-Beamte der RHEINPFALZ.

