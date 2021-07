US-Präsident Joe Biden hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin angesichts der wachsenden Anzahl von Cyberangriffen verbal scharf attackiert. Putin habe „ein echtes Problem, er sitzt an der Spitze einer Wirtschaft, die Atomwaffen hat und sonst nichts“, sagte Biden am Dienstag (Ortszeit) bei einem Besuch am Amtssitz von US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines. „Er weiß, dass er in Schwierigkeiten steckt, was ihn in meinen Augen noch gefährlicher macht.“

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow entgegnete am Mittwoch, der US-Präsident liege „fundamental falsch“. Russland sei eine „sehr verantwortungsbewusste Nuklearmacht“. Sein Land habe Atomwaffen und den Öl- und Gas-Sektor, „aber zu sagen, dass Russland nichts anderes hat, ist fundamental falsch“, erklärte Peskow.

Biden warf dem Kreml ferner vor, sich durch die Verbreitung von Falschinformationen auch in die anstehende US-Kongresswahl im kommenden Jahr einzumischen.