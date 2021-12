83 Jahre lang konnte man an der spitzen Ecke zwischen Weißenburger und Cornichonstraße in Landau Fahrzeuge betanken und sich mit Zeitschriften, Snacks und Getränken versorgen. Damit ist nun Schluss, denn die Tanke schließt zum Jahresende für immer ihre Pforten. Pächterin Elke Gehrlein muss nach 70 Jahren Lebewohl sagen. Ihre Erinnerungen an die schöne, aber auch harte und aufregende Zeit lesen Sie im ausführlichen Bericht.