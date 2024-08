Im neuen Bezirkstag der Pfalz gibt in den kommenden fünf Jahren weiterhin ein Dreier-Bündnis den Ton an. CDU und SPD haben sich allerdings mit der FWG einen neuen Partner gesucht. Die Freien Wähler rücken damit anstelle der Grünen in die Verantwortung, mit denen CDU und SPD seit 2019 ein Bündnis bildeten.

Am Samstag haben die neuen Partner in Bad Dürkheim den 20 Seiten umfassenden Koalitionsvertrag unterzeichnet. Bei der konstituierenden Sitzung des Bezirkstags am kommenden Freitag auf dem Hambacher Schloss sollen der Landrat des Landkreises Bad Dürkheim, Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU), zum Vorsitzenden sowie Kaiserslauterns Ex-Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) und der Neustadter OB Marc Weigel zu seinen Stellvertretern gewählt werden. Theo Wieder (CDU), bis 2016 Rathauschef in Frankenthal, gibt die Leitung des Bezirksverbandes Pfalz nach 20 Jahren ab.

