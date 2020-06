In der Nacht auf den 31. Januar soll ein 59-jähriger Mann in Völkersweiler seine Ehefrau getötet haben, die getrennt von ihm lebte. Nun hat die Staatsanwaltschaft Landau Anklage wegen Totschlags gegen ihn erhoben.

Diese Tat hatte das beschauliche Örtchen in Schockstarre versetzt. Am Morgen fanden Polizisten die 55-jährige Frau tot in ihrer Wohnung. Mehrere Stichverletzungen überzogen ihren Körper. Ihr Ehemann ließ sich widerstandslos festnehmen – doch schwieg zu den Vorwürfen. Bis heute hat er die Tat nicht eingeräumt. Er habe gegenüber den Ermittlern gesagt, dass er keine Erinnerung an das Geschehen in der Tatnacht habe, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Die aber zu der Einschätzung kommt, dass der Verdacht gegen ihn für eine Anklage genügt. Sie legt dem Angeschuldigten zur Last, mehrfach auf seine Ehefrau eingestochen zu haben, wobei er ihr Stich- und Schnittverletzungen insbesondere am Oberkörper und Hals zugefügt haben soll, die zum Tod führten.

Kurz nach der Tat hatte die Staatsanwaltschaft geäußert, dass sie von einer Beziehungstat ausgeht. Doch auch nach umfangreichen Ermittlungen habe das Motiv bisher nicht aufgeklärt werden können, so die Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig. Hinweise auf einen Streit zwischen dem Angeschuldigten und dem Opfer unmittelbar vor der Tat hätten sich nicht ergeben. Der Mann hatte auch selbst Schnittverletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass er sich diese selbst zugefügt hat.

Der 59-Jährige befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Das Landgericht Landau hat nun darüber zu entscheiden, ob die Anklage zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet wird.