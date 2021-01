Eine 49 Jahre alte Frau hat am Mittwochabend in der Rüppurrer Straße in der Karlsruher Südstadt ihren 39-jährigen Freund mit einem Messer angegriffen und dabei verletzt. Den Ermittlungen nach soll es gegen 19.20 Uhr in der Wohnung der beiden alkoholisierten Personen zu einem Streit gekommen sein. Hierbei soll zunächst das 39-jährige Opfer seine Lebensgefährtin körperlich angegangen haben. Die 49-Jährige wehrte sich daraufhin nach eigenen Angaben mit einem Küchenmesser und verletze ihren Freund unterhalb der Brust.

Laut Polizei flüchtete der Mann mit seiner Verletzung aus der Wohnung und bat eine vorbeifahrende Streife um Hilfe. Nach einer Erstversorgung wurde der 39-Jährige mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Frau sei vorläufig festgenommen worden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte sie das Polizeirevier wieder verlassen.