Wissen Sie, ob Ihr Nachbar schon dreimal geschieden ist oder Ihr Arbeitskollege polyamor lebt? Oft sprechen wir mit anderen nicht über die Liebe oder unsere Beziehungsprobleme – das bleibt privat. Dabei liebt jeder von uns und führt freundschaftliche, platonische oder romantische Beziehungen. Aber wie lieben die Pfälzer eigentlich wirklich? Diesen und weiteren Fragen wollen die RHEINPFALZ-Redakteure in ihrem neuen E-Mail-Newsletter „Pfalzverliebt“ nachgehen. Dort finden Sie berührende Geschichten und tiefe Einblicke in die Bereiche, über die sonst nicht geredet wird: Welche Beziehungsmodelle leben die Pfälzer? Wie funktioniert Liebe im Alter? Wieso kann man sich von seinem Partner trennen, nicht aber von seinem Sportverein, der einen ebenso enttäuschen kann? Darüber lesen Sie alle 14 Tage in Ihrem E-Mail-Postfach.

Wer sich anmeldet, erhält jeden zweiten Sonntag mit dem kostenlosen E-Mail-Newsletter persönliche Einblicke von verschiedenen Protagonisten, Tipps von einer Paartherapeutin sowie Hintergrundinformationen aus dem Themenspektrum Liebe und Beziehungen. Der erste Newsletter erscheint am Sonntag, 21. Mai. Dort lesen Sie die Geschichte eines jungen Mannes, der sich mit Mitte 20 scheiden ließ und eine Rechtsanwältin erzählt, welche Unterschiede es bei Scheidungen in den verschiedenen Altersgruppen gibt.

Für die Anmeldung brauchen Sie kein Abonnement der RHEINPFALZ.

