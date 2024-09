Die Bezahlkarte für Asylsuchende, die Rheinland-Pfalz mit 13 anderen Bundesländern einführen möchte, kann erst deutlich später als geplant an den Start gehen. Darüber hat das rheinland-pfälzische Integrationsministerium in einem Schreiben alle Kommunen im Land informiert. Demzufolge sei in diesem Jahr nicht mehr damit zu rechnen, dass das gemeinsame System ausgerollt wird. Hintergrund der Verzögerung: Ein unterlegener Bieter hat innerhalb des Vergabeverfahrens Rechtsmittel gegen die Entscheidung eingelegt – Ausgang: offen. Die Kommunalen Spitzenverbände bezeichnen das als „sehr bedauerlich“. Städte und Kreise müssten wissen, welches Kartensystem das Land für seine Aufnahmeeinrichtungen nutzen wolle, um dann selbst entscheiden zu können, ob sie sich anschließen wollen.

