Die Bezahlkarte für Geflüchtete in Rheinland-Pfalz könnte früher kommen, als bisher angenommen. Das geht aus einem Schreiben des rheinland-pfälzischen Integrationsministeriums an die Städte und Landkreise hervor, das der RHEINPFALZ vorliegt. Demnach beteiligt sich Rheinland-Pfalz mit 13 anderen Bundesländern an einer gemeinsamen Ausschreibung, für die sich bis zum 26. März Anbieter bewerben können. Laut Integrationsministerium solle die Umsetzung „zeitnah“ erfolgen – nämlich im August diesen Jahres. Ob dies bedeute, dass die Karte auch schon im Sommer in Rheinland-Pfalz eingeführt werde, wollte das Integrationsministerium auf Anfrage nicht bestätigen. Anvisiert sei die Einführung aber noch in diesem Jahr, so ein Ministeriumssprecher. Zuerst sollen die Karten an Bewohner in den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende des Landes (AfA) ausgegeben werden. In einem nächsten Schritt soll die Bezahlkarte dann in den Städten und Landkreisen „möglichst gleichgerichtet und synchron“ kommen. Man wolle damit einen „Flickenteppich“ mit mehreren Bezahlkartenmodellen vermeiden.

Das Land reagiert so offenbar auf den steigenden Druck aus den Kommunen. Zuletzt sprach der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) im interview mit der RHEINPFALZ von einem möglichen Alleingang seiner Stadt, wenn die Einführung der Bezahlkarte zu lange dauern würde. Der geschäftsführende Direktor des rheinland-pfälzischen Landkreistages, Andreas Göbel, begrüßte auf Anfrage die Pläne des Landes. Es sei richtig, dass die Karte zuerst in den AfAs eingesetzt werden soll und später in den Kommunen. Auch die Umsetzung bereits im Sommer sei zu begrüßen, so Göbel.