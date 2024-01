Nachdem in Ostdeutschland in den vergangenen Wochen erste Kommunen – darunter der Landkreis Greiz in Thüringen – vorpreschten und inzwischen eigene Lösungen entwickelt haben, gibt es auch in der Pfalz erste Annäherungsversuche an das Thema. Die Pirmasenser Stadtratsfraktion der CDU setzte es am Montag gleich auf die Tagesordnung für den Hauptausschuss. Auch der Pirmasenser Oberbürgermeister hat eine klare Haltung zu dem Thema. Die Landesregierung antwortet indes Verhalten. Alle Einzelheiten lesen Sie hier.