Ein 15-Jähriger hat am Samstag einen 52-jährigen Mann angegriffen und bewusstlos geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war der Jugendliche gegen 21:15 Uhr im Mannheimer Hauptbahnhof unterwegs, als er im Bereich der Lindenhofunterführung auf eine Reisegruppe losging. Sein bislang unbekannter Begleiter habe noch versucht ihn noch zurück zu halten. Der 15-Jährige konnte sich laut Polizei jedoch befreien und griff einen 52-jährigen Mann an. Die umstehenden Reisenden kamen zu Hilfe, woraufhin der Jugendliche mit seiner Begleitung flüchtete. Nach Angaben der Polizei lag der 52-Jährige zu diesem Zeitpunkt bewusstlos am Boden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Noch weitere Angriffe vermutet

Wenig später konnte der Angreifer festgenommen werden. Dabei griff er auch die Polizisten mit Schlägen und Tritten an. Ein Beamter habe sich leichte Verletzungen zugezogen. Ein Alkoholtest bei dem Jungen ergab einen Wert von 1 Promille. Es wurde auch ein Bluttest durchgeführt. Er sei daraufhin einem Erziehungsberechtigten übergeben worden. Gegen ihn wird nun ermittelt. Wie die Polizei weiter berichtete, wird derzeit die Videoüberwachung am Hauptbahnhof Mannheim ausgewertet. Hierbei hätten sich Hinweise ergeben, dass es bereits vorher zu Körperverletzungen gekommen sei.

Wer Angaben zum Vorfall machen kann oder selbst Geschädigter ist, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 120160 bei der Polizei zu melden.