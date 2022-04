Bewegung ist wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden – besonders für Kinder. Wie Eltern ihre Kinder für Sport begeistern können – und die ganze Familie davon profitiert.

Janina Croissant ist immer in Bewegung: „Wir sind keine Spielplatz-Familie. Wir machen lieber Sport. Das Draußensein möchten wir uns unbedingt erhalten – auch mit Kindern“, sagt die Mutter von zwei Kindern, die mit ihrer Familie so viel Zeit wie möglich in der Natur verbringt. Immer im Gepäck: jede Menge Ideen für mögliche Motivationseinbrüche seitens der Kleinen. Wandern und die Natur erleben eignet sich hervorragend als Sport für die ganze Familie, finden die Croissants – es muss ja nicht gleich der Fernwanderweg GR20 auf Korsika sein. Die Pfalz, der Schwarzwald oder das Elsass reichen vollkommen aus.

