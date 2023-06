Ein noch unbekannter Täter hat am Donnerstagabend eine Tankstelle in der Dammühlstraße in Landau überfallen. Wie die Polizei mitteilt, bedrohte der Mann um 22.45 Uhr die Mitarbeiterin mit einem Messer und erpresste die Herausgabe der Einnahmen. Der circa 1,60 Meter große Täter flüchtete unerkannt. Er soll eine dunkelgraue Jacke, eine dunkle Jogginghose sowie weiße Sportschuhe getragen haben. Maskiert war er mit einer weißen FFP2-Maske. Die Kassiererin erlitt einen Schock. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 06341-287-0.