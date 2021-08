Ein 52-Jähriger ist verhaftet worden, weil er im dringenden Verdacht, am Dienstag kurz nach 22 Uhr in die Produktionsstätte einer Bäckerei-Kette eingedrungen zu sein. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft hat er private Gegenstände von Angestellten im Gesamtwert von mehr als 400 Euro gestohlen. Ein Angestellter des Unternehmens bemerkte die Tat und verständigte die Polizei. Die alarmierten Beamten nahmen den Mann widerstandslos fest. Er soll ein fast 20 Zentimeter langes Brotmesser bei sich getragen haben. Am Mittwochmittag erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl.