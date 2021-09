Ein Angestellter einer Tankstelle ist in Idar-Oberstein von einem mit einer Pistole bewaffneten Mann erschossen worden. Die beiden Männer waren am Samstagabend gegen 21. 20 Uhr vor dem Tankstellengebäude in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Die Polizei bittet die Anwohner aktuell, zu Hause zu bleiben. Außerdem sollen keine Anhalter mitgenommen werden. Der Mann wird im Stadtgebiet Idar-Oberstein vermutet und soll zu Fuß unterwegs sein. Er ist mit einer Pistole bewaffnet. Trägt außerdem eine dunkle Hose und ein weißes T-Shirt.

Die Polizei fandet derzeit mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Wir berichten weiter.