Vor einer Shisha-Bar in Bad KreuznachIn ist es der Nacht zum Dienstag zu einer bewaffneten Auseinandersetzung gekommen. Eine Gruppe von etwa zehn Menschen habe zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren angegriffen, teilte die Polizei in Bad Kreuznach mit. Bei der Auseinandersetzung kamen den Angaben zufolge auch Baseballschläger und eine Schreckschusswaffe zum Einsatz. Die beiden Männer erlitten demnach mehrere Platzwunden. Die Gruppe der Angreifer sei anschließend mit mehreren Fahrzeugen in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.