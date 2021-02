Bei einem Raubüberfall auf einen Lebensmitteldiscounter am Dienstagabend im Quadrat E 2 hat ein Mann Bargeld im dreistelligen Bereich erbeutet. Laut Polizei betrat der Unbekannte gegen 19.20 Uhr den Supermarkt in der Verlängerung der Planken und lief direkt zu den Kassen. Er soll eine Schusswaffe auf die Kassiererin gerichtet und in eine geöffnete Kasse gegriffen haben. Anschließend sei er geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit über 25 Streifenfahrzeugen blieb nach Angaben der Polizei ohne Erfolg. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Polizei beschreibt den Unbekannten so: etwa 1,80 Meter groß, normale bis kräftige Statur, helle Hautfarbe, sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet gewesen sei er mit einer dunklen Winterjacke mit Kapuze und einer schwarzen Jeans mit rotem Emblem und Taschen an der Seite. Außerdem soll er eine schwarze Wollmütze sowie eine schwarze Maske getragen haben. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621/174-4444.