In der Nacht auf Freitag, 20. September 2024, haben Unbekannte große Teile von Bewässerungsanlagen auf mehreren Feldern rund um in Rödersheim-Gronau, Schifferstadt, Ludwigshafen und Dannstadt-Schauernheim gestohlen.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den gestohlenen Teilen um Gewässerschieber, Sektorenberegner und Wasseruhren, die jeweils aus Messing oder Gussstahl bestehen. Die betroffenen Felder gehören verschiedenen Großbauern und befinden sich in Rödersheim-Gronau im Bereich der Schlossstraße, in Schifferstadt Am Maurerweg, in Ludwigshafen im Bereich des Maudacher Bruchs sowie in Dannstadt-Schauernheim in der Nähe des Alexanderhofes.

Der Gesamtschaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt. Die Täter müssen für den Abtransport der gestohlenen Teile ein größeres Fahrzeug, vermutlich einen Transporter, genutzt haben.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Felder bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu wenden.