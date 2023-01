In seiner Zeit als Fanbeauftragter des 1. FC Kaiserslautern hat Christoph Schneller die ganze „Palette“ mitbekommen: Aufstieg in die Bundesliga, DFB-Pokal-Halbfinale, Dritte Liga, Verbandspokal. Von 2009 bis 2019 war er beim FCK hauptamtlich für die Belange der Anhänger zuständig. Fußballverrückt ist der in Kaiserslautern lebende Schneller schon immer gewesen. Er ist Groundhopper, das heißt, er „sammelt“ Fußballplätze. Mittlerweile kommt er auf 724 besuchte Fußballstadien in 81 Ländern der Welt.

Mit der RHEINPFALZ redet er über seine ganz besondere persönliche Liste und schildert spannende Abenteuer. Nicht nur das, bei dem ihm ein Mitglied einer Jugendbande in Südamerika eine Machete an den Hals gehalten hat.

China oder Afrika – aber zuerst der FCK

Eines ist für den einstigen FCK-Fanbeauftragten klar: Er musste und muss all seine übrigen Aktivitäten wie die Stadtderbys in Buenos Aires, Rom oder Wien um die Spiele des 1. FC Kaiserslautern herumbauen. Denn der FCK hat bei dem nun 39-Jährigen seit Jahrzehnten Vorang.

