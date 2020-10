Das niederländische Unternehmen Bettinehoeve hat Ziegenkäse zurückgerufen. Der Käse könne Spuren des Bakteriums Listeria monocytogenes enthalten, hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Produktrückruf. Es handelt sich um die Produkte „Bettinehoeve Geitenkaas Ziegenweichkäse 200g“ und „Bettinehoeve Geitenkaas Ziegenweichkäse 1 kg“ sowie die Bastiaansen Bio Ziegenrolle Chèvre Blanc Affinee, 50 % Fett i.Tr., die an der Theke angeboten wurde. Der Rückruf gilt für alle Exemplare mit Mindesthaltbarkeit vom 28.10. bis 30.12.2020, beziehungsweise für Käse, der bis zum 28. Oktober über die Theke verkauft wurde – auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Das Bakterium kann den Angaben zufolge schwere Magen-Darmerkrankungen und Symptome ähnlich eines grippalen Infektes auslösen. Käufer werden aufgefordert, das betroffene Produkt im Laden zurückzugeben oder zu vernichten und sich den Kaufpreis erstatten zu lassen.