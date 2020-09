Im ersten Wahlgang hat Bettina Wilhelm (Kaiserslautern) die Wahl zur juristischen Oberkirchenrätin der Evangelischen Kirche der Pfalz gewonnen. Bei der Landessynode in der Stadthalle Speyer erhielt die 53 Jahre alte Juristin 48 von 67 gültigen Stimmen. Sie setzte sich damit gegen zwei Mitbewerber und eine Mitbewerberin durch. Wilhelm wird in der Kirchenregierung die Nachfolge von Oberkirchenrat Dieter Lutz antreten, der Ende 2020 in den Ruhestand geht. Sie ist seit 1995 in der Landeskirche tätig und wurde 2010 zur Beauftragten für das Thema sexualisierte Gewalt ernannt. Zudem ist sie juristische Referentin für drei Landeskirchen-Dezernate.