Ein Ehepaar hat am Samstagabend bei einer Polizeikontrolle in Edenkoben Widerstand geleistet und dabei zwei Polizisten verletzt. Laut der Behörde war der 50-jährige Mann aus einer Nachbargemeinde mit dem Wagen beim Ausparken gegen eine Gartenmauer gefahren, woraufhin sich seine gleichaltrige Frau ans Steuer setzte und davonfuhr. Als die Beamten ihnen an der Wohnanschrift erklärten, dass beiden zur Blutabnahme in die Dienststelle müssten, brannten bei der Ehefrau laut Polizei die Sicherungen durch. Sie habe die Beamten beleidigt und so sehr geschlagen und getreten, dass sie gefesselt werden musste. Den Ehemann, der ihr zur Hilfe eilen wollte, konnte die Polizei zwar abhalten, allerdings habe er massive Bedrohungen ausgesprochen. Zwei Polizisten wurden durch die Tritte und Schläge verletzt. Die Führerscheine des Paares wurden beschlagnahmt. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.