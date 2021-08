Eine Anzeige hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montagmorgen eingehandelt. Der 59-Jährige war beim Wildpinkeln beobachtet worden – und zeigte sich anschließend mehr als uneinsichtig, so die Polizei. Das Gebäude, das sich der Mann gegen 9 Uhr ausgesucht hatte, um seine Blase zu entleeren, war das Dienstgebäude der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße. Ein Zeuge hatte die Aktion gesehen und die Beamten auf der Wache informiert. Als Polizisten den Mann darauf ansprachen und ihm erklärten, dass dies eine Ordnungswidrigkeit darstellt, zeigte sich der 59-Jährige ziemlich ignorant: Er sagte, dass er pinkeln könne, wo er wolle – auch gegen das Gebäude der Polizei – und dass er es auch jederzeit noch einmal wiederholen würde.

Der Mann machte einen stark betrunkenen Eindruck, er schwankte und lallte. Allerdings wusste er sehr wohl, wo er ist und was er tut. Laut Schnelltest hatte der Mann einen Pegel von 2,75 Promille. Ihm wurde empfohlen, seinen Rausch zu Hause auszuschlafen. Wegen der Ordnungswidrigkeit wird sich die zuständige Behörde bei ihm melden.