Ein 52-Jähriger hat am Samstagabend mehrere Autounfälle verursacht und nach Festnahme Polizisten beleidigt. Laut der Landauer Polizei ist der Autofahrer kurz vor 21 Uhr über eine Verkehrsinsel gefahren, die sich nur 30 Meter neben der Polizeidienststelle befindet. Der Mann habe mit seinem Auto daraufhin flüchten wollen, sei dann aber an der Ampelkreuzung Westring/Marienring mit einem anderen Auto zusammengestoßen, das an einer roten Ampel stand. Die Polizei habe den Mann schnell an der Kreuzung gefunden und ihn festnehmen können, da eine Ölspur vom ersten Unfallort zum zweiten Unfallort führte. Der Führerschein des Mannes sei beschlagnahmt worden und sein Blut auf Alkohol untersucht. Der Westring habe teils bis 23 Uhr gesperrt werden müssen, weil die Fahrbahn gereinigt werden musste. Den Schaden schätzt die Polizei auf 6000 Euro.