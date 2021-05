Am Freitagabend hat die Polizei in Ludwigshafen kontrolliert, ob sich alle an die Ausgangssperre halten und dabei einen betrunkenen Autofahrer erwischt. Wie die Beamten weiter mitteilen, hielt der 33-Jährige schon einige Meter vor der Kontrollstelle an und versuchte vom Fahrer- auf den Beifahrersitz zu rutschen. Den Grund fanden die Polizisten schnell heraus: der Mann hatte nicht nur 1,19 Promille Alkohol im Blut, sondern auch keinen Führerschein mehr. Da er sich bei der Blutprobe auf der Dienststelle wehrte, erhielt er auch noch eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.