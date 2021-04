Einem 28-jährigen Kunden in einer Tankstelle in Dudenhofen ging es am Samstagabend um 19 Uhr bei der Rückgabe von Pfandflaschen nicht schnell genug. Deshalb schlug er dem Kassierer laut Polizei mit der Faust ins Gesicht. Dieser musste im Krankenhaus behandelt werden.

Drei Autos und eine Tür beschädigt

Als der 28-Jährige flüchtete, trat er noch gegen ein auf dem Gelände geparktes Auto und warf einen Stein auf die Motorhaube eines weiteren Wagens. Einen Stein warf er außerdem gegen die Terrassentür eines auf dem Fluchtweg liegenden Hauses.

Gegen 22.40 Uhr zerstörte der alkoholisierte Mann in der Schandeinstraße in Speyer die Heckscheibe eines geparkten Pkw. Im Rahmen der Fahndung wurde er von der Polizeistreife aufgespürt und über Nacht in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.