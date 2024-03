Einen Betrunkenen, der in einem Supermarkt Kunden attackiert hatte, hat die Speyerer Polizei am Samstagnachmittag in Gewahrsam genommen. Der 43-Jährige habe gegen 16 Uhr in dem Markt einen 23 Jahre alten Speyerer gegen den Kopf geschlagen und dessen Mutter, die ihrem Sohn helfen wollte, in den Unterkörper getreten, so die Polizei; außerdem habe er beiden mit dem Tod gedroht.

Die Geschädigten seien leicht verletzt worden, den übergriffigen Mann, der auch schon einem anderen Geschäft randaliert hatte, hätten Beamte vor dem Geschäft sitzend angetroffen, berichtete die Polizei weiter. Weil er betrunken gewesen sei und um weitere Taten zu verhindern, habe man ihn in Gewahrsam genommen.