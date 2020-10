Ein 25-Jähriger hat am Sonntagmorgen um 1 Uhr so heftig in der Wohnung randaliert, dass seine Familie über Notruf die Polizei anforderte. Die Beamten fanden den Vater vor, der seinen auf dem Boden liegenden Sohn zu bändigen versuchte. Der junge Mann war laut Polizei sehr aggressiv und stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test vor Ort ergab 1,6 Promille. Der 25-Jährige musste in Gewahrsam genommen werden, wobei es unumgänglich war, ihn zu fesseln. Er zeigte sich renitent und spuckte mehrfach in Richtung der Beamten. Dabei betitelte er sie als Nazis und verglich sie mit Hitler. Aufgrund seines Zustandes wurde der 25-Jährige in der Klinik Sonnenwende nach Bad Dürkheim gebracht.