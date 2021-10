Ein 53-jähriger Mann aus Speyer ist am Donnerstag kurz nach 21 Uhr mit seinem Auto auf der Martin-Greif-Straße gefahren. Nach Polizeiangaben schob ein 47-jähriger Speyerer provokativ sein Fahrrad vor den Wagen und blieb stehen.

Beide Männer verharrten einige Minuten in dieser Situation, bevor der 53-Jährige ausstieg und den 47-Jährigen zur Rede stellte. Laut den Beamten griff der 47-Jährige den 53-Jährigen direkt mit Faustschlägen an, die teilweise trafen und bei dem Autofahrer Schmerzen im Gesicht verursachten. Passanten griffen in die Auseinandersetzung ein und verhinderten weitere Angriffe. Der alkoholisierte 47-Jährige wurde durch Polizisten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab 2,26 Promille.