Ein 60 Jahre alter Mann aus Saarbrücken hat am Dienstagabend im Waderner Stadtteil Krettnich im Nordsaarland mit seinem Cabrio einen Unfall gebaut. Der Mann habe gegen 22 Uhr erst den Fahrer eines entgegenkommenden Autos zum Ausweichen gezwungen und sei dann in einer Linkskurve wegen überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Straße abgekommen, berichtet die Polizei. Dort habe er mit seinem Auto einen Blumenkübel und ein Bauzaunelement zerstört und sei schließlich in einer Baustoffpalette zum Stehen gekommen.

Die Polizei traf den Unfallfahrer nackt in seinem Auto an – „trotz kühler Temperaturen“, wie die Beamten notierten. Warum er nichts anhatte, habe nicht abschließend geklärt werden können. Er sei von den Polizisten und dem Rettungsdienst aus seinem schwer beschädigten Cabrio befreit und versorgt worden. Am Zustand des Unfallfahrers interessierte die Polizei weniger die Textilfreiheit und eher der Alkoholpegel, denn der 60-Jährige sei betrunken gewesen, so die Polizei. Er sei für eine Blutprobe und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen ihn werde wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.