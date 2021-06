In Edenkoben ist ein betrunkener 22-jähriger Mopedfahrer ohne Führerschein unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die Beamten am Dienstagnachmittag während einer Streifenfahrt aufmerksam auf den Mann und kontrollierten ihn. Neben einem positiven Alkoholtest verlief auch ein Drogentest positiv. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren.