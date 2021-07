„Der betrunkene Streit wird immer zum schlimmsten Streit“, beginnt die Polizei Edenkoben eine Pressemitteilung über eine handfeste Auseinandersetzung in der Nacht auf Sonntag gegen 2.15 Uhr in einer Lokalität in der Luitpoldstraße. Laut Polizei wurde ein 48 Jahre alter Mann – der 1,9 Promille intus hatte – aggressiv und packte einen 36-jährigen Gast – mit 4,4 Promille – am Hals und warf ihn in ein Gebüsch. Warum es zu dem Handgemenge kam, steht nach Polizeiangaben derzeit nicht fest. Zeugen, die die Streitigkeit mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.