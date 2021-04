Stark betrunken hat ein 44-jähriger Mann seine gleichaltrige Partnerin in Kirrweiler (Kreis Südliche Weinstraße) am späten Freitagnachmittag gewürgt und ihr ins Gesicht geschlagen. Laut Polizei waren beide angetrunken. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab 4,41 Promille. Die Frau erlitt Hämatome am Hals. Ein Streit soll dem gewalttätigen Eingriff vorangegangen sein. Die Polizei nahm den 44-Jährigen in Gewahrsam. Er darf weder zurück in die Wohnung, noch mit der Frau Kontakt aufnehmen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass jede Dienststelle Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle anbietet und koordiniert. Bei der Polizeidienststelle Edenkoben ist diese unter der Telefonnummer 06341/381922 erreichbar.