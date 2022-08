Dank eines Hinweises, dass ein junger Mann Leitpfosten zwischen Bardenbach und Büschfeld umtreten würde, haben Polizisten am Sonntagabend den Täter auf Höhe des Saargummiwerks ergreifen können. Dieser hatte zuvor bereits fünf Leitpfosten aus der Verankerung herausgetreten, so dass diese nicht mehr aufzustellen waren. Dem alkoholisierten Mann aus einem Weiskircher Ortsteil erteilten die Beamten einen Platzverweis. Sie drohten dem Mann für den Fall weiterer Sachbeschädigungen damit, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet wegen Beeinträchtigung von Unfallverhütungsmitteln. Auf ihn kommen auch die Kosten für die Neuaufstellung der Leitpfosten zu.