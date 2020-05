Mit mehr als zwei Promille Alkohol hat die Polizei nach eigenen Angaben am Donnerstagabend den Fahrer eines Lieferwagens in Kaiserslautern aus dem Verkehr gezogen. Der Mann wird verdächtigt, mindestens drei Unfälle im Stadtgebiet verursacht und danach Fahrerflucht begangen zu haben.

Bei Rot über die Kreuzung

Dem 45-Jährige wird vorgeworfen, zunächst in der Fischerstraße einen Auffahrunfall mit einem Taxi verursacht zu haben, dann habe er sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. In der Spittelstraße habe er ein weiteres Auto gerammt und sei erneut geflohen. An der Kreuzung Burgstraße/Maxstraße hat der Mann laut Polizei das Rotlicht einer Ampel missachtet. Auf der Kreuzung kollidierte der Fahrer mit einem Auto, drei Absperrpfosten und einem Schild. Eine 43-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Durch das Fahrmanöver des Betrunkenen wurden laut Polizei außerdem zwei weitere Frauen gefährdet.

Flucht zu Fuß

Nach dem Unfall sei der Mann zu Fuß geflohen. Zeugen eilten ihm nach. In der Bleichstraße hielten sie den 43-Jährgen fest. Wie sich herausstellte hat der Mann keinen Führerschein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei geht davon aus, dass der 43-Jährige durch die Unfälle einen Schaden von mindestens 15.000 Euro verursacht hat.