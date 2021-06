Am Dienstagnachmittag fuhr sich ein Brummi-Fahrer in der Weinstraße in Eschbach fest und beschädigte dabei eine Hauswand. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der 45-jährige Fahrer wohl betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. An der Hausfassade entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Dem Lasterfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. In der Ortsdurchfahrt kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein vorläufig kassiert.