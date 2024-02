Ein aufmerksamer Zeuge hat die Polizei nach deren Angaben am Mittwochabend auf die Spur eines betrunkenen Autofahrers gebracht. Den Beamten zufolge beobachtete der Zeuge, wie ein Mann in der Burgstraße in Schifferstadt beim Einparken mit seinem Auto gegen einen anderen Wagen stieß. Danach hat sich der Mann einfach von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei ihren Ermittlungen stießen die Beamten auf einen 64 Jahre alten Mann, bei dem sie starken Alkoholgeruch feststellten. Ein Test ergab 2,26 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden von 4000 Euro. Den 64-Jährigen erwartet ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.