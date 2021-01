Einen Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro hat am Dienstagnachmittag ein betrunkener Autofahrer verursacht, der in der Landauer Straße mit dem Mast einer Ampelanlage kollidiert ist. Wie die Polizei berichtet, kam es zum Zusammenstoß, als der 30-jährige Autofahrer von der Landauer in die Paul-Egell-Straße abbog und dabei nach rechts von der Fahrbahn abkam. Bei dem Unfall wurden sowohl das Fahrzeug als auch der Ampelmast erheblich beschädigt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Um ausgelaufene Betriebsstoffe kümmerte sich die Feuerwehr. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten Beamte nach Angaben der Polizei allerdings erheblichen Alkoholgeruch bei dem Speyerer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Dem Mann wurde deshalb eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.