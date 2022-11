Ein Fahrer hat seinen Wagen am frühen Samstagmorgen in ein Gleisbett gesetzt. Laut Polizei fuhr der 53-Jährige auf der Bleichstraße in Richtung Mundenheimer Straße. Dabei geriet er auf die parallel verlaufenden Gleise der Straßenbahn. Nach gut 50 Metern habe sich das Auto im Gleisbett festgefahren. Nach Angaben der Polizei war der Mann stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab über 2 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste durch die Feuerwehr und einen Abschleppdienst geborgen werden.