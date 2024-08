Im Zustand des Vollrauschs ist ein Mann am Mittwochmorgen mit dem Fahrrad zur Polizeiinspektion im Ludwigshafener Stadtteil Oppau gefahren. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Der 49-Jährige sei gegen 9.30 Uhr bei der Dienststelle aufgetaucht. Die Polizeibeamtin, die sein Anliegen aufnahm, habe seine Alkoholisierung bemerkt. Ein Atemalkoholtest habe 2,5 Promille ergeben. Relevant ist das, weil Fahrradfahren eine Teilnahme am Straßenverkehr und in diesem Zustand genauso verboten ist wie Autofahren. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, sein Fahrrad wurde sichergestellt. Ihm drohe eine Geldstrafe oder gar bis zu einem Jahr Gefängnis, so die Polizei.