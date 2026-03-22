Von einer Konfrontation mit einem betrunkenen 25-Jährigen in der Nacht von Samstag auf Sonntag berichtet die Mannheimer Polizei. Eine Streife habe gegen 3.15 Uhr zufällig vor einer Diskothek in den Quadraten gesehen, wie der Mann einen unbeteiligten Passanten in eine Rangelei hineinzog. Zuvor sei er aus der Disko geflogen, weil er sich mit anderen Gästen gestritten hatte. Die Polizisten hätten ihn angesprochen und seien mit Drohungen und Beleidigungen begrüßt worden, außerdem habe der Beschuldigte versucht, sie zu treten und zu bespucken, was ihm nicht gelungen sei. Als er in ein weiteres Polizeifahrzeug einsteigen sollte, habe er sich dagegen gewehrt und anschließend während der Fahrt und noch auf dem Revier die Beamten beleidigt und bedroht.

Auf dem Revier wurden seine Personalien aufgenommen und ein Atemtest gemacht: Er hatte 2,18 Promille. Er wurde auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten Verfahren mindestens wegen Widerstand und eines versuchten tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte.